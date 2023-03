Se concentra Mbappé en esta temporada

"Otra decepción. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, es lo más importante, otra cosa no me importa, perdimos contra un gran equipo y ahora tenemos la liga y esperemos ganarla",

Múnich, Alemania

"¿Si me replanteo mi futuro? No, no, estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos", declaró.

El PSG quedó eliminado en los Octavos de Final de la Champions League tras caer 3-0 global con los alemanes.

Sobre la derrota, indicó que no les queda más que seguir adelante.