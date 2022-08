Sacó Canelo Álvarez lo positivo de la derrota con Mayweather

"Siempre lo dije. Si hubiese ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y no hubiera funcionado bien, tal vez. Entonces, podría haberme vuelto loco. No era mi momento, y así es como lo tomo. Me llevó unos días aceptarlo", dijo el Canelo a DAZN.

El tricolor cayó por decisión mayoritaria ante el "Money" el 14 de septiembre de 2013 en el MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada. Esa fue la primera derrota del Canelo en su carrera, y única hasta el pasado 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol.

Nueve años después, el tricolor, hoy de 32 años, dice que si peleara con Mayweather, actualmente de 45 años, todo sería muy diferente.

"Simplemente se debió a la experiencia. Si comparo a ese Canelo con el Canelo de hoy, veo versiones completamente diferentes. Ahora, contra Floyd Mayweather, se daría una pelea completamente diferente", mencionó.

El mexicano volverá al ring ante Gennady Golovkin el 17 de septiembre de 2022, que será su tercera pelea. En la primera (16 de septiembre de 2017) empataron y en la segunda (15 de septiembre de 2018) la ganó el Canelo.

De esta pelea hubo polémica ya que muchos consideraron que los jueces no fueron justos, entre ellos el mismo kazajo.

"Seré honesto con ustedes, seguí adelante desde el día siguiente. No he pensado mucho ya sobre eso. Me di cuenta de que esas personas que dieron esos puntajes, fueron utilizados. Se usaron como si fueran pañuelos desechables. Era hora de usarlos, se utilizaron y se desecharon", dijo el "GGG" al New York Post.

Golovkin también tuvo palabras para Canelo y su derrota ante Bivol

"No puedo hablar por él, su comportamiento, creo que muestra su verdadero rostro. Conozco a Canelo desde hace mucho tiempo, y siempre supe que era posible (vencerlo), y Bivol nos acaba de mostrar eso. Hizo que la situación volviera a la realidad, al estado real de las cosas. Algunos expertos creyeron que Canelo era imbatible, yo nunca compartí esa opinión", indicó.