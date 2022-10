Empata el Forest con Brighton

La era posterior a Graham Potter en Brighton simplemente no endereza el rumbo.

El conjunto ha conseguido apenas dos puntos en cuatro partidos bajo el mando de Roberto de Zerbi, el reemplazo de Potter. El martes, igualó 0-0 como local ante el Nottingham Forest, lo que generó silbidos y abucheos de los aficionados cuando sonó el silbatazo final.

Para ser un técnico con vocación ofensiva, De Zerbi muestra demasiados problemas en la generación de jugadas al frente.

Desde el -3-3 que marcó el debut del estratega italiano —nada menos que en la cancha de Liverpool—, Brighton ha disputado tres partidos, en los que ha hecho 54 tiros a puerta y no ha conseguido un gol.

El equipo de la costa sur estaba en el cuarto lugar cuando Potter se marchó para incorporarse al Chelsea. Ahora, está en la séptima posición y enfrenta al Manchester City y al Chelsea en los próximos dos fines de semana.

"No es la primera vez que mi equipo juega así y que no podemos ganar", dijo De Zebri, ampliamente elogiado por su labor para transformar al Sassuolo en Italia antes de una estadía fugaz con el Shakhtar Donetsk de Urcania. "No quiero hablar de que esto es injusto o desafortunado... Hicimos 20 disparos, tuvimos muchas oportunidades.

"Tenemos que trabajar en los últimos 20 metros para elegir la mejor solución. Tenemos que atacar mejor los espacios y trabajar en ese último pase".

Forest se mostró más que satisfecho con un empate que sacó al conjunto de Steve Cooper del último puesto. Ahora supera por un punto a Leciester.

Desde que perdió por 4-0 ante el Leicester a principios de octubre y que puso en peligro la continuidad de Steve Cooper, el técnico ha hecho más difícil que les ganen.

Los visitantes tuvieron pocas oportunidades y dependieron de su portero Dean Henderson.

PALACE SE RECUPERA

Crystal Palace remontó para vencer 2-1 a Wolverhampton en el otro duelo de la jornada. Wilfried Zaha marcó el tanto de la victoria a los 70 minutos y llegó a cinco goles en la campaña.

Un cabezazo de Adama Traore a los 31 minutos dio el empate provisional a los Wolves, luego que otro testarazo, de Eberechi Eze, puso adelante al Palace apenas al minuto del segundo tiempo.

La victoria colocó al Palace en la décima casilla y dejó a los Wolves apenas un sitio por encima de la zona de descenso.