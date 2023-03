Los calzones de la suerte

El argentino Pedro Troglio ya es parte de la historia del Olimpia de Honduras.

En ese país, el entrenador ha conquistado el tetracampeonato, además de sumar más de 100 triunfos, con todo y sus cábalas.

La historia de Troglio también tiene recuerdos con Maradona, Bilardo, Caniggia y una generación dorada de la Albiceleste.

LO SACA MARIO BROS

En Italia 1990, Pedro Troglio sería parte del 11 inicial de Argentina ante Camerún, al igual que Claudio Caniggia, sin embargo, un videojuego se los impidió.

"(Estábamos jugando) Al Nintendo, Mario Bros, por rescatar a la princesa. Sí, quedamos afuera por eso. (Carlos) Bilardo dice que no, pero sí, entró a la habitación a las dos de la mañana y estamos jugando. Hasta ese día venimos siendo titulares y al otro día cambió y nos sacó a los dos. A ver, que me saque a mí, pero que saque a Caniggia", contó Troglio sobre Bilardo.

QUITA ESE CACTUS

Troglio "heredó" varias de sus cábalas del exseleccionador Carlos Bilardo, quien, incluso, le ordenó retirar una planta.

"Me hizo sacar un cactus en Italia porque traía mala suerte. No era un cactus chiquitito, era una planta gigante que la tuve que cortar a pedazos con mi hermano y sacarla, que armó un revuelo en el edificio.

Me dijo: ´Mira, yo voy a venir el mes que viene, sácala porque trae mala suerte´. Entonces yo le dije a mi hermano ´vamos a sacarla´ porque me va a dejar afuera de la lista", reveló Troglio entre risas.

¡IGNOREN A MENEM!

Luego de que Argentina fuera campeona del mundo en 1986, la Albiceleste disputó un amistoso en 1989 ante otros futbolistas de ese país. Bilardo dirigía al equipo comandado por Maradona y en el que también figuraba el expresidente Carlos Menem.

"Bilardo me gritaba que no se la demos a Menem. Nosotros se la dábamos poco, pero la perdía y se venían unas contras..."

"Menem no dijo nada, pero me imagino que habrá escuchado", contó Troglio. El partido terminó con triunfo para la Albiceleste por 1-0, gracias a un gol de Maradona.

EL NO A MARADONA

Pese al cariño y admiración que le tuvo a Maradona, Troglio descartó una invitación para ser parte del cuerpo técnico del "Pelusa" con Argentina en Sudáfrica 2010.

"Diego me llamó en 2009 para que lo acompañe y le dije que no porque estaba dirigiendo en Paraguay, en Cerro Porteño estaba por ser campeón y era cabeza de grupo, no podía irme y dejar tanta gente de trabajo.

Que te llame Diego es fantástico, pero cuando uno se va solo deja a 3, 4 personas que trabajan contigo y uno siente que le está fallando a sus hijos también".

El MISMO CALZÓN

Con más de 100 triunfos en el Olimpia, Troglio ya es un histórico del club, apoyado en sus supersticiones y cábalas.

"Yo tengo un montón (de cábalas), primero la ropa que uso, la misma remera (playera) la uso hace años, es viejísima ya no aguanta más. Generalmente también me pongo la misma ropa interior desde hace varios años, lo coso nada más. Después tengo una manera de dormir, sí duermo del lado de la ventana, hay un montón de situaciones que si algún día he cambiado no ganamos", comentó el entrenador argentino.