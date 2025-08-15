Partidos de la J5 del Apertura 2025 transmitidos en TV abierta

Partidos de la J5 del Apertura 2025 transmitidos en TV abiertaEl balón vuelve a rodar en el futbol mexicano. Este viernes, se pone en marcha la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.
La cuarta fecha llegó a su fin el lunes pasado, dejando a su paso sorpresivos resultados que modificaron algunos lugares en la clasificación general.
Luego de los cuatro primeros juegos del certamen, el Pachuca continúa en la cima de la clasificación general, gracias a que ha sumado los 12 puntos posibles.
A los Tuzos, los siguen muy de cerca los Tigres, el Toluca y el Monterrey con nueve unidades cada uno,
En el otro extremo de la tabla, se encuentra el Querétaro, que está hundido sin haber podido obtener ni un solo punto.
El naciente torneo continúa su curso este día, con dos partidos que prometen estar llenos de emociones para sus respectivas aficiones.
La mayor cantidad de encuentros se estarán disputando el sábado, ya que habrá cinco de los nueve que se realizan cada jornada.
Para el domingo, se realizarán los dos últimos compromisos de la Fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Cabe resaltar que, para la quinta jornada, solamente cuatro duelos podrán ser visto en televisión de manera gratuita.
¿Cuáles partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX serán transmitidos en televisión abierta?
Puebla vs Atlético San Luis
Fecha: Viernes 15 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Cuauhtémoc
Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
Necaxa vs León
Fecha: Viernes 15 de agosto
Hora: 21:056
Estadio: Victoria
Transmisión: Azteca 7/Claro Sports/Pluto TV
Chivas vs FC Juárez
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 17:07
Estadio: Akron
Transmisión: Amazon Prime
Cruz Azul vs Santos Laguna
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium
Tigres vs América
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Universitario
Transmisión: Azteca 7/FOX/Caliente TV/Tubi
Pachuca vs Tijuana
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Hidalgo
Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
Toluca vs Pumas
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 21:10
Estadio: Nemesio Diez
Transmisión: Canal 5/TUDN/FOX/Caliente TV/Tubi/ViX Premium
Querétaro vs Atlas
Fecha: Domingo 17 de agosto
Hora: 16:00
Estadio: Corregidora
Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
Monterrey vs Mazatlán
Fecha: Domingo 17 de agosto
Hora: 18:00
Estadio: BBVA
Transmisión: ViX Premium