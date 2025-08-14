FIFA revela precios exorbitantes de boletos para el Mundial 2026 en México

FIFA revela precios exorbitantes de boletos para el Mundial 2026 en MéxicoEl Estadio Azteca será la sede de la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio. Conoce los distintos paquetes de hospitalidad y los costos de los boletos para disfrutar de este evento deportivo internacional.
FIFA ha puesto a la venta boletos individuales para los juegos del Mundial 2026, que se jugarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los cuales tiene precios exorbitantes debido a que se venden en modo Hospitality.
El costo de las entradas va de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. Los interesados deben de contar con tarjetas Visa, quienes recibirán cierta preferencia para participar en un sorteo.
La Copa del Mundo de 2026 arranca el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Azteca reciba la inauguración de este Mundial, convirtiéndose en el primer reciento en ser tres veces sede del primer juego de la competencia internacional de la FIFA.
¿Cuánto cuestan los boletos individuales del Mundial 2026 para la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara?
Cada una de las sedes cuenta con distintas zonas, que varían en sus precios, aquí te damos los detalles de cada una.
Pitchside Lounge
- Asientos ubicados a un costado de la línea de banda
- Servicio de Hospitalidad en todo momento
- Trato exclusivo para el cliente
- Servicio de bebidas Premium
- Alta cocina
- Entretenimiento / Invitados de primer nivel
- Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
- Regalos Premium
Precios
- Monterrey - 14 de junio: $87,500 MXN / por persona
- Guadalajara - 23 de junio: $77,450 MXN / por persona
- Monterrey- 24 de junio: $85,500 MXN / por persona
- Guadalajara - 26 de junio: $91,500 MXN / por persona
- Monterrey- 29 de junio: $102,600 MXN / por persona
VIP
- Asientos elevados en los laterales de los estadios
- Servicio de hospitalidad antes, durante y después del juego
- Relación exclusiva con el cliente
- Servicio de bebidas
- Alta Cocina
- Entretenimiento
- Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
- Regalos Premium
Precios
- Guadalajara - 11 de junio: $76,450 MXN / por persona
- CDMX - 17 de junio: $108,600 MXN / por persona
- Monterrey- 20 de junio: $76,450 MXN / por persona
- Guadalajara - 23 de junio: $64,400 MXN / por persona
- Monterrey- 24 de junio: $73,450 MXN / por persona
- Monterrey- 29 de junio: $89,550 MXN / por persona
- CDMX - 30 de junio: $129,800 MXN / por persona
Trophy Lounge
- Asientos de primer nivel en los laterales
- Servicio de Hospitalidad antes, durante y después del partido
- Refrigerio de bienvenida
- Relación compartida con el cliente
- Servicio de bebidas
- Menú de autor
- Entretenimiento y experiencias
- Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
- Regalo conmemorativo
Precios
- Guadalajara - 23 de junio: $56,350 MXN / por persona
- Guadalajara - 26 de junio: $72,450 MXN / por persona
Champions Club
- Asientos preferentes cerca de los salones hospitalidad
- Servicio de hospitalidad antes y después del partido
- Refrigerio de bienvenida
- Relación compartida con el cliente
- Servicio de bebidas selectas
- Oferta gastronómica: Fusión global
- Entretenimiento
- Sin estacionamiento
- Regalo conmemorativo
Precios
- CDMX - 17 de junio: $73,400 MXN / por persona
- Monterrey - 24 de junio: $55,350 MXN / por persona
- Monterrey - 29 de junio: $77,450 MXN / por persona
- CDMX - 30 de junio: $78,500 MXN / por persona
FIFA Pavillion
- Asientos preferentes
- Servicio de hospitalidad antes y después del partido
- Bienvenida festiva
- Servicio de bebidas
- Comida callejera gourmet
- Entretenimiento y experiencias
- Sin estacionamiento
- Regalo conmemorativo
Precios
- GDL - 11 de junio: $35,700 MXN / por persona
- MTY - 14 de junio: $35,700 MXN / por persona
- MTY - 20 de junio: $35,700 MXN / por persona
- MTY - 24 de junio: $34,700 MXN / por persona
- MTY - 29 de junio: $55,350 MXN / por persona.