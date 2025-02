Presentación de Santiago Giménez en el AC Milan

Este martes Santiago Giménez fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del AC Milan, en una conferencia de prensa en la que fue acompañado por el legendario Zlatan Ibrahimovic, actualmente director deportivo de los rossoneros, que este miércoles enfrentarán a la Roma por los cuartos de final de la Copa de Italia.

Allí, el delantero mexicano confesó que "uno de mis sueños de niño era jugar en Europa y ahora que estoy aquí quería jugar en los clubes más grandes. Ahora puedo hacerlo. Mi objetivo es dejar huella en un equipo tan importante".

Además, señaló que "para mí, el Milan es como un traje a medida, hay pasión, fuerza, hambre de victoria y me identifico con estos valores y este deseo de ganar. Es un club hecho a mi medida".

En la misma conferencia, Bebote explicó por qué eligió el dorsal número 7, el cual fue usado por grandes leyendas del Milan como Alexandre Pato, Andriy Shevchenko, Alessandro Costacurta, Roberto Donadoni, Frank Rijkaard y Carlo Ancelotti, entre otros.

"El 7 tiene muchos significados, estaba disponible y era el de 'Sheva' (Shevchenko), una gran motivación para mí. Y en la Biblia es el número perfecto, no tuve dudas" declaró.

Giménez logró convencer al Milan con sus grandes actuaciones en Eredivisie y Champions League, donde actualmente lleva marca de 5 goles en 5 partidos. Sin embargo, dejó en claro que "más que números, puedo prometer que haré todo lo que pueda. No creo en el individualismo, creo en el trabajo en equipo y el Milan me parece un equipo competitivo. A nivel personal no prometo un número de goles, sino sólo que haré todo lo posible por este club".

Si no es contra la Roma en Copa de Italia o el Empoli este sábado en la Serie A, su debut podría llegar contra el Feyenoord en la Champions. "Será un momento muy bonito. Es el futbol, a veces pasa. Es un partido especial, eran mi familia y lo serán siendo" agregó.

Finalmente, evitó comparaciones con Hugo Sánchez y manifestó que quiere hacer su propia historia en Europa, orgulloso de poder representar a México en el viejo continente.

"Todo jugador tiene la responsabilidad de llevar la bandera de su país. México es un país muy unido, buscamos lo mejor para todos. Tendré a mi lado a todo mi país y eso me llena de orgullo" confesó.