A Martín Anselmi no le preocupa la sequía goleadora

Aún no saben lo que es ganar en la Leagues Cup, pero no dudan en hacerlo ante un viejo conocido, el Mazatlán FC. A pesar de que llevan tres empates y han avanzado por definición de penaltis (Charlotte FC, Philadelphia y Orlando City), son ya seis partidos en los que Cruz Azul no conoce la victoria en el torneo trinacional y esperan que esa mala racha termine en los octavos de final.

Los Celestes no llegan con su mejor balance de goles, en todo el torneo solo han marcado un gol en los 90 minutos, pero si convertido en los once pasos, a pesar de esto, Martín Anselmi explica que no le preocupa, ya que su equipo genera constantemente las oportunidades de gol.

"Uno no es que pretende llegar a definir los partidos por penales. Nuestra esencia es tratar de ganar los partidos durante los 90, 95 minutos, tratar de ser protagonistas, tratar de controlar el juego, tratar de generar la mayor cantidad de situación de gol. Hay partidos que se pueden, hay otros partidos que no, pero lo importante es que el equipo compita, que el equipo nunca baje los brazos, que siga insistiendo, siga intentando, nunca sabemos cuándo puede llegar el gol, ha llegado en el último suspiro con Toluca, lo mismo ha pasado con Mazatlán en la Liga MX", externó en conferencia de prensa.

Y añadió: "Estamos acostumbrados a que Cruz Azul llegue y convierta, y no todos los partidos se pueden dar de la misma manera. Sí es muy importante tener esa solidez defensiva que venimos teniendo desde el campeonato mexicano y también aquí en la MLS, y saber que cuando las tenemos, las tenemos que concretar para poder evitar ir a los penales, que ese es nuestro objetivo.

Enfrentar a los Cañoneros en los octavos de final, le da ventaja a Martín Anselmi de tener un mayor conocimiento del adversario. En la jornada uno del Apertura 2024, se vieron las caras en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, fue un partido complejo de mucha táctica, pero una individualidad azul, le dio el triunfo. El argentino no descarta que sea igual de competido.

"Es un rival que nos costó mucho cuando lo enfrentamos por el campeonato, sabemos que tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha en adelante, si no está Gustavo del Petre, estará Josué Colmán o Luis Amarilla, que son jugadores con mucha capacidad en la delantera, y que hay que tener mucha paciencia, porque también es un rival que repliega, que sabe defenderse, así que venimos de jugar hace muy poquito. Entonces hay que saber aprovechar ese segundo que podemos llegar a tener ventaja y decidir bien, porque creo que en esa paciencia y en esa toma de decisión, puede estar la clave", sentenció.