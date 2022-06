Defienden Stephany y Bianca su amor

"Tratamos de dar y enseñar nuestro día día (en redes sociales), tal cual somos, eso es lo que nos ha ayudado a que a mucha gente le guste, la idea es enseñar a las generaciones que vienen que es muy importante que el amor y el amar a quien tú quieras es válido y correcto, y que no te tienes que esconder para demostrar el amor que sientes por alguien, ese es el tema, el punto que queremos que se siga escuchando y que llegue a más personas", expresó Bianca.

Ambas jugadoras encabezan la campaña Pride, orquestada por Adidas, y explican el secreto que les ha permitido estar juntas desde hace más de 9 años, casarse y llevar su relación a otro nivel donde incluso piensan en la maternidad.

"Este tipo de cosas tienen que ser normales, no solo se trata de celebrar un mes de Pride, hay que hacerlo todo el año", explicó Stephany.

"Hemos encontrado muchas diferencias de aquellos años, antes era un tabú hablar de esta relación y ahora se está abriendo el tema, concientizando, vamos sumando, seguimos picando piedra y va a llegar un día en que todo se normalice, que todo sea visible y aceptado".

Bianca, defensa de Tigres, recordó que cuando habló con su familia y les confesó sus preferencias solo encontró aceptación, sin embargo sabe que no todos tienen esta suerte.

"No dejé nada atrás, me sentí orgullosa de salir, de no tener que esconder nada, mi familia lo tomó bien y mis amigas también", recordó.

Admitió que la maternidad está entre sus planes a futuro como pareja, pues en este momento están metidas con Tigres y en espera de llegar a disputar el Mundial del 2023.

"Ahorita no, pero en unos años más sí, no sabemos si adoptado o alguna de nosotras lo hará, pero queremos hacer crecer la familia además de Chavela y Frida (sus perritas)", reveló Bianca.