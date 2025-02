Desea Ramón Juárez estar presente en la Selección Mexicana

Ramón Juárez, defensa del América, anhela ser parte de la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League.

"Siempre me planteó objetivos, me gustaría estar presente en las siguientes convocatorias con mi Selección, es un sueño que tengo, trato de dar lo mejor de mí, lo que me corresponde, lo demás lo dejo en manos de Dios, tengo esa ilusión.

"Es importante ese acercamiento (de Javier Aguirre) de venir a los entrenamientos, ver un poco más el día a día de lo que es para nosotros, eso es importante, es fundamental y bueno, la realidad es que el profe Aguirre me ha transmitido mucha confianza, lo poco o mucho que he podido platicar con él, agradecido por esta oportunidad que me volvió a dar de ir a la Selección mayor y tratar de hacer bien las cosas para poder ir haciéndome un lugar en las próximas convocatorias", expresó.

El Tricolor disputa la Semifinal de la Nations League contra Canadá el próximo 20 de marzo.

El zaguero reconoció que el futbol europeo está entre sus objetivos, aunque mientras no exista algo en concreto prefiere enfocarse en esta actualidad con el equipo.

"Me costó mucho llegar a donde gracias de Dios estoy, me tocó pasar momentos muy complicados, uno solo lo sabe, hoy gracias a Dios me hace valorar más lo que tengo y el sueño que estoy viviendo, para mí es algo hermoso, trato de disfrutarlo al máximo, obviamente tengo al ilusión de ir a Europa y en el momento en que haya una oferta en concreto se verá", dijo.

Ramón Juárez valoró los fichajes de futbolistas como el colombiano James Rodríguez o el español Sergio Ramos.

"Sin duda van a sumar bastante, sabemos la experiencia y trayectoria que tienen, como defensa de joven ves a Sergio Ramos con lo que históricamente hizo, es una motivación, en lo personal me gusta enfrentarme a los mejores y que estén viniendo ese tipo de jugadores a esta Liga es importante", expresó.

Más allá del gran paso del América en este torneo, del cual es líder, el zaguero recalcó que mantienen los pies en la tierra.

"Nos mantenemos en la línea de la humildad, venimos de un tricampeonato y sigues viendo y le prestamos la misma seriedad al partido, sea el rival que sea, eso habla de nosotros como equipo y el hambre de seguir haciendo historia, eso nos mantiene y ecuánimes de ir partido a partido buscando el siguiente objetivo", mencionó.