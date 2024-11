Raúl Jiménez rechaza contundentemente jugar en Chivas

Raúl Jiménez es uno de los futbolistas mexicanos que atraviesan por un gran momento en el viejo continente.

Luego de superar el tema de las lesiones, el centrodelantero del Fulham está viviendo un segundo aire en su experimentada trayectoria como profesional.

El canterano del América se encuentra disputando su decimoprimera temporada en Europa, con todavía un año de contrato con el conjunto de Londres.

Por tal motivo, Raúl Jiménez podría mantenerse en la Premier League o en alguna otra liga europea, sobre todo porque tiene 33 años, es decir, una edad apropiada para conversar el ritmo.

Sin embargo, pensando en su futuro, el tres veces mundialista con la Selección Mexicana está completamente seguro de que no estaría dispuesto a portar la playera de Chivas, el acérrimo rival de las Águilas.

El "Lobo de Tepeji" fue cuestionado directamente por David Faitelson durante una entrevista para el programa de TUDN, "Faitelson Sin Censura", y no dudó en responder tajantemente sobre la opción de jugar en el Rebaño.

"Muchas veces me han hecho esta pregunta y siempre he dicho que la verdad es que no, si regreso a México, regresaría al América. Sé que es cerrarme algunas puertas en otros equipos en México, pero es lo que yo siento", declaró.

Raúl Jiménez también compartió que es consciente de que las cosas se podrían acomodar de diferente manera, si vuelva a la Liga MX, pero ahorita está convencido de su determinación sobre l hipotética opción de Chivas.

"Sé que muchos jugadores antes han dicho que sólo jugarían en un equipo y llegan a otros, [pero] es lo que yo siento y creo y siempre he acertado en mis decisiones. Lo digo con mucha seguridad, si regreso a México, el único sería el América", sentenció.

Cabe resaltar que no es la primera ocasión que el exdelantero azulcrema rechaza jugar para Chivas, en esta ocasión volvió a responder contundentemente tras ser cuestionado por David Faitelson.