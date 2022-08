Visitarán De Luisa y Ordiales a seleccionados en Europa

A los seleccionados mexicanos los quieren tener bien preparados rumbo a Qatar 2022

Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales Varoniles, reveló que en septiembre viajará a Europa con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, para platicar con los futbolistas tricolores en aras de construir el mejor camino al Mundial.

"He ido tratando de acercarme a Gerardo (Martino), teniendo una buena comunicación, un cuerpo técnico con mucha apertura, para lo que se tiene que llevar a cabo en cuanto a análisis, estaba planeado lo de la salida de 'Tata' a Europa para platicar y tratar temas con los jugadores, con las convocatorias", explicó Ordiales este jueves en video conferencia.

"En septiembre haré un viaje con el ingeniero Yon de Luisa a Europa para ver a los jugadores, en el sentido de poder seguir construyendo lo que sea el mejor escenario posible para el Mundial".

El directivo reveló que será Adrián Sánchez quien dirija al Tri Sub 20 en la Revelations Cup, a jugarse a finales de septiembre, en lo que se arma el plan de reestructuración de las Selecciones Nacionales.

"Lo estamos llevando con mucha cautela, con un análisis, tenemos la dificultad de que no tenemos mucha competencia en 2023", apuntó.

"Tenemos que hacer una estructura, estamos enfocados en el Mundial y la Eliminatoria Mundialista del Sub 17 en febrero, he estado muy inmiscuido en el proceso de la Sub 17 y en la Selección Mayor porque la prioridad es en Qatar".