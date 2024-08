Con el pie derecho arranca Dani Olmo en Barcelona

Después de observar desde las gradas los primeros dos partidos de la Liga española, Dani Olmo disfrutó de un debut de ensueño con el Barcelona.

Olmo marcó a los 82 minutos el gol con el que Barça completó la remontada para vencer el martes 2-1 al Rayo Vallecano y quedar como el único conjunto con tres victorias al cabo de tres partidos en el torneo.

No fue hasta el martes que el atacante pudo ser registrado con el primer equipo azulgrana tras haber llegado procedente del Leipzig de la Bundesliga. Ingresó por Ferran Torres tras el descanso.

Olmo recibió una diagonal desde la línea final de Lamine Yamal y definió con un zurdazo cruzado.

"Desde que llegué ansiaba el primer partido y qué mejor manera"; dijo Olmo. "Hacía muchos años que no ganábamos aquí, así que inmejorable".

"Me he sentido muy bien, tenía muchas ganas, me sentía muy buen físicamente y preparado para jugar. Hoy se ha dado finalmente, así que contento por haber jugado, haber debutado y haber ayudado al equipo", agregó.

Pedri había empatado por los visitantes a los 60, combinándose con Raphinha para romper líneas, y definir con un disparo dentro del área.

Unai López puso adelante al conjunto vallecano a los 10 minutos, después de rematar dentro del área una diagonal retrasada de Jorge de Frutos.

El árbitro César Soto Grado invalidó el que pudo ser el cuarto tanto del campeonato de Robert Lewandowski después de validar en repetición de video (VAR) una falta de Jules Koundé en el inicio de la jugada que terminó con el tanto del polaco.

Con su tercera victoria del campeonato (todas por 2-1), el Barça lidera con el ideal de nueve puntos.

Esta fue la primera victoria azulgrana en el campo de Vallecas desde el triunfo de 1-0 que lograron el 27 de enero de 2021 en la Copa del Rey. Desde entonces habían perdido dos y empatado uno en choques ligueros.

El vigente campeón Real Madrid jugará el jueves con una visita a Las Palmas, con la presión de no dejar escapar puntos si no quieren alejarse de los azulgranas en la lucha por el liderato.

El Barcelona tuvo una transformación después de una errática primera mitad cuando entró Olmo, su flamante contratación de verano.

Olmo dio un aviso de que deseaba celebrar su tanto cuando sacó un disparo distante de derecha que dio en el travesaño en los momentos de mayor asedio.

Con el control del duelo, Pedri se combinó en una triangulación con Raphinha, quien le devolvió el esférico para que lo mandara a las redes con un disparo cruzado a media altura.

Olmo no desperdició una nueva oportunidad de brillar tras recibir el pase de Yamal y resolver con un zurdazo cruzado rumbo a las redes.

El volante colombiano James Rodríguez observó el partido desde las gradas del estadio, un día después de haberse vinculado con el Rayo.

En otro resultado, Mallorca saldó con un empate 0-0 la visita del Sevilla.

El conjunto andaluz marcha en la 13ra posición con dos puntos; el cuadro bermellón se ubica en el 14to sitio con la misma cantidad de unidades.