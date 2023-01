"He superado situaciones muy difíciles, no me asusta nada": Alves

Sobre la posibilidad de salir de prisión para continuar su proceso en su casa de Barcelona como prisión domiciliaria, el futbolista habría comentado que en su vida pasó por situaciones más complicadas que esta y no teme afrontar las consecuencias.

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", reporta el artículo de Mayka Navarro de "La Vanguardia".