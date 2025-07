Ve Beasley a la Liga MX superior a la MLS

A pesar de que la Leagues Cup en su formato ampliado ha sido ganada por dos equipos de la MLS, el ex seleccionado estadounidense DaMarcus Beasley cree que la Liga MX aún tiene un nivel más alto.

"Yo siempre pienso que la Liga MX es un poquito mejor que la Liga MLS.

"La MLS está creciendo cada año con las cosas dentro de la cancha, también de afuera, obviamente con comunicaciones, con TV, con patrocinadores, cosas así, pero yo creo, en la opinión mía, que la Liga MX todavía está un poquito más adelante que MLS", explicó, en un evento de Apple, quien también fuera jugador del Puebla.

La Leagues Cup ha visto coronarse al Inter Miami y a Columbus Crew. Ahora, en la edición 2025, ha adoptado un formato más equilibrado ya que solo 18 clubes de la MLS compiten contra los de la Liga MX, además de que solo 4 de cada Liga clasificarán a Cuartos de Final.

Para Beasley, el torneo conjunto es una buena muestra de la evolución que requiere el futbol.

"Esas dos ligas pueden ser un ejemplo, ¿no? Porque como van juntos en el All-Star, la Leagues Cup, están haciendo cosas juntos. Entonces entiendo, hay muchísima gente que no quiere que el futbol se cambie y dice que la historia del futbol tiene que quedar así. No quieren cosas nuevas, unas ideas diferentes, no quieren, pero el mundo tal vez va a ver esas dos ligas trabajando juntos para mejorar el futbol de esta parte del mundo.

"Entonces puede ser un ejemplo. Tal vez en un tiempo España va a estar junta con Alemania, quien sea, no sé, pero puede ser. Entonces la cosa que a mí me gusta es que, en este caso de la Leagues Cup, las dos ligas siempre están buscando cómo mejorar. No están diciendo que 'mira, así son las reglas, vamos a quedar así y nada más. No quiero escuchar a los fans, los medios', pero ahorita están escuchando a todos y yo creo que está en un buen momento y tal vez es un buen ejemplo para todo el mundo, el futbol", mencionó Beasley.