Da Lukaku la ventaja al Inter sobre el Porto

Además de Lukaku, la victoria también lleva el sello del portero André Onana, quien tuvo extraordinarias intervenciones, tanto al tapar un tiro raso de Mehdi Taremi como en un segundo intento del iraní, a quien le quedó la pelota tras un primer desvío del guardameta; en el primer tiempo, frustró un disparo de Grujic y luego tuvo fortuna cuando el rechace quedó incómodo para Galeno.

Un partido al que el resultado no le hizo justicia. El Inter también coqueteó varias veces con el gol, en particular con los tiros de Nicoló Barella, con esa rapidez para el tiro de media distancia, así como en aquella jugada en la que Matheus Uribe por poco se apunta un autogol, de no ser por la gran atajada de su portero Diogo Costa.

Lautaro Martínez falló un cabezazo por el Inter y después estuvo a centímetros de empujar el balón a centro de Lukaku, el hombre del partido, el que vino de la banca para darle oxígeno al Inter en una serie muy pareja.