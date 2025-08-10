Retoman celestes al ´Toro´

Cruz Azul intentará enfocarse en la Liga MX y olvidarse del fracaso de la Leagues Cup 2025 lo más rápido posible.

Y, para lograrlo, La Máquina buscará la ayuda de un elemento que hasta hace muy poco parecía tener los días contados en La Noria, pero quien ahora podría convertirse en el "Plan B" para la delantera: Gabriel Fernández.

De acuerdo a fuentes allegadas al club celeste, la directiva optará por reintegrar al "Toro" a la plantilla del primer equipo tras recuperarse de una lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas cerca de dos meses.