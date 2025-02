Cristiano Ronaldo confesó que le gustaba más anotar en el Camp Nou

En la amplia entrevista que Edu Aguirre le hizo a Cristiano Ronaldo y que fue publicada hace algunos días, el futbolista portugués confesó que le gustaba más anotar en el Estadio Camp Nou (casa del Barcelona) que en el mismo Santiago Bernabéu.

El actual delantero del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita, recordó aquellos años en que era la súper estrella del Real Madrid y de cómo vivía sus visitas a la casa del cuadro culé en el Clásico Español.

"(Barcelona) Era el mayor rival que tenía Madrid, a mí me gustaba jugar ahí. No sé cuántos goles he hecho en el Camp Nou, pero he hecho muchos, incluso en la Juve también marqué ahí, es un estadio en el que me gustaba jugar", dijo CR7. "Venía arriba (el impulso al estar en la cancha blaugrana) porque me silbaban, había un aura diferente ahí en el estadio, me gustaba", explicó.

Cristiano Ronaldo contó cómo hacía "oídos sordos" a la rechifla del rival

Las visitas de Cristiano Ronaldo al Camp Nou siempre eran acompañadas por abucheos y rechiflas desde la grada, situación que el cinco veces mundialista tomaba como impulso para hacer una mejor actuación ante el Barcelona.

"Obviamente, lo escuchas (a la gente), pero piensas en sólo hacerlo bien, hacer la diferencia para poder hacer gol y para poder callar a esa gente, era lo que yo pensaba", precisó.

A Cristiano Ronaldo le gustaba más anotar en casa del Barcelona

Pese a que en el Estadio Santiago Bernabéu tiene muy buenos recuerdos, hacerle gol al máximo rival del Real Madrid en su casa era algo que marcaba siempre a Cristiano Ronaldo, es por ello que recuerda que le gustaba más anotar en el Camp Nou que en el inmueble madrileño.

"¿Te gustaba más hacer gol en el Camp Nou que en el Bernabéu?", cuestionó Aguirre a CR7, a lo que el astro lusitano tajante contestó: "Sí, porque era el campo rival, y te silbaban, en el calentamiento te silbaban. Eso es lo bonito del futbol".