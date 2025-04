Prometen Pumas ´actitud y garra´

Los Pumas reciben la noche de este miércoles a los Whitecaps de Vancouver, en la vuelta de los octavos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf, con la "motivación" de avanzar a las semifinales.

Los dirigidos por Efraín Juárez contarán con dos ventajas en el estado Olímpico Universitario: El apoyo de la afición auriazul y el gol de visitante.

Sus rivales, los Whitecaps de Vancouver de la Major League Soccer (MLS), llegan con la obligación de anotar en Ciudad Universitaria, porque los del Pedregal cuentan con la ventaja del gol como visitantes, tras empatar en la ida de los cuartos de final (1-1). A pesar de que el 0-0 les permitiría colocarse entre los cuatro mejores de la Concachampions 2025, en el club auriazul no se confían.

"El rival es el líder de la MLS. Es un equipo intenso, físico, que juega bien al futbol y es ofensivo. Eliminó al Monterrey, que no es poca cosa; entonces, nosotros lo respetamos. Seguramente, no especularán, van a venir a buscar el resultado", declaró Juárez.

El director técnico aseguró que Pumas "saldrá a buscar el partido, porque no es un equipo que especula" y porque existe "ilusión" para avanzar a las semifinales.

"Fue un resultado favorable, pero eso no quiere decir que seamos favoritos. Estamos en igualdad de circunstancias. Nosotros contamos con la ventaja del gol de visita, pero si no hacemos nuestro trabajo, no servirá de mucho. Buscaremos sentenciar la serie, porque sería increíble ponernos en la siguiente instancia", resaltó.

El timonel adelantó que los Pumas buscarán el gol "para poder estar más tranquilos" y que espera que su equipo siga demostrando crecimiento bajo su tutela.

SEMIS DE CONCACHAMPIONS

Tigres va por el pase ante Galaxy

La actividad de los equipos mexicanos sigue en la Concacaf Champions Cup, con el duelo de vuelta entre Tigres y LA Galaxy.

Luego de un primer partido cerrado, que terminó (0-0) en Estados Unidos, el equipo de Guido Pizarro tiene una gran oportunidad para avanzar a la siguiente ronda.

Luego de presentar un cuadro alterno en la Liga MX, el club mexicano sale con su mejor cuadro disponible, teniendo la misión de regalarle una alegría a su fanaticada.

Te invitamos a seguir las acciones más importantes del partido en el minuto por minuto del partido en El Volcán.