La extraña historia del Pink Floyd FC

Pink Floyd es reconocida como una de las bandas más influyentes del rock progresivo. Pero también se sabe de su gusto por el futbol.

Como ingleses, resulta lógica su pasión por el deporte cuyo país sentó las reglas del futbol moderno, y los cuatro músicos decidieron que luego de conquistar la fama a través de su música, también tenían derecho a disfrutar de sus tiempos libres fuera de los escenarios, y a principios de la década de los 70 fundaron su equipo llamado el Pink Floyd Football Club.

De aquella época se rescatan algunas fotos publicadas en sus redes sociales, en las cuales aparecen los integrantes de Pink Floyd Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour, y Richard Wright (QEPD), acompañados por el resto de jugadores del equipo que jugaba a nivel amateur.

Alguno de los tantos biógrafos de la banda describieron cómo jugaban los músicos de Pink Floyd.

"El bajista Roger Waters era un portero valiente en las salidas, pero no sin errores, el teclista Richard Wright no era muy refinado, pero fue un buen defensa derecho. Por el mismo lado, en el medio campo, se movían el baterista Nick Mason, una apisonadora sin control, y un poco más adelante David Gilmour, que evidenciaba no tener el mismo manejo con el balón que con la Fender", señala el texto en una página de Facebook de fans de Pink Floyd.

El gusto por el futbol también lo proyecta Pink Floyd en algunas de sus canciones, una de ellas es Fearless del álbum Meddle, en la cual rinde homenaje en la parte final de la canción al famoso cántico del Liverpool "you'll never walk alone".

Resulta curioso el tributo evidente al Liverpool, ya que también es conocido que al menos Roger Waters y David Gilmour son fans del Arsenal.

Otro guiño de Pink Floyd al futbol se escucha en Money del legendario disco Dark Side of the Moon. Ahí, los músicos retratan su sueño de convertirse en empresarios para comprar un equipo de futbol.

"Toma ese dinero con las dos manos y haz un alijo.

Coche nuevo, caviar, sueño de cuatro estrellas.

Creo que me compraré un equipo de futbol".