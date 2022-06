Confirma Vela renovación

"La verdad es que era cuestión de tiempo. Obviamente, las dos partes estábamos muy ilusionados por cerrar el contrato", dijo el delantero mexicano este domingo a ESPN. "Cuando los dos lados quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó. Estoy muy contento de poder seguir aquí. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí", sentenció.