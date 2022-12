Esposa de Di María encendió la polémica con un campeón del mundo

Mucha gente no conoce quién es Adil Rami, y no es para culparlos. Juega en un equipo modesto de la Ligue 1 como es el Troyes, y en el campeonato del mundo obtenido por Francia en Rusia 2018 no entra en la lista de jugadores importantes para alzar el trofeo. De hecho, su nombre ha tomado relevancia en los últimos días desde la consagración de Argentina por penaltis en la cual, después de los festejos realizados por el Dibu Martínez, el defensa europeo usó sus redes sociales para decir que el portero argentino es "la mayor mierda en el fútbol".