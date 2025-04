Entre el Tri y Pachuca

¿La Copa Oro o el Mundial de Clubes?

Ese sería el dilema para Hirving Lozano.

Es poco el brillo que tendrá el torneo de la Concacaf debido a que la FIFA quiere lucir su Copa del Mundo, así que los equipos tendrán prioridad en su convocatoria por encima de las Selecciones Nacionales.

Por si no fuera suficiente, los clubes pueden reforzarse temporalmente, por eso el Pachuca podría llamar al "Chucky".

Hirving no deja de expresar sus deseos de jugar con el Tricolor. Hace algunos años era inamovible en la delantera, pero curiosamente no regresa a la Selección desde que criticó públicamente a Jaime Lozano por el errático planteamiento en la Final perdida contra Estados Unidos en la Nations League en 2024.

Quizá por eso ante semejante dilema, el futbolista del San Diego FC apuesta por el Tri.

"La verdad es que cualquiera de las dos sería muy bueno para mí. Claro que si está la oportunidad de ir a la

Copa Oro me encantaría, estaría muy feliz de estar ahí porque me encanta estar en la Selección", expresó en una sesión virtual organizada por la Major League Soccer (MLS).

Si bien el juego entre Pachuca y Real Madrid luce aún más seductor que el México-Costa Rica, ambos el 22 de junio, solamente queda un año para el Mundial y por ello Lozano necesita mostrarse con Javier Aguirre.

Ahora bien, la última palabra la tendrá el "Vasco"

"Pero si no se da o lo que sea y me dan la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes... Yo creo que lo principal es hablar primero con el club (San Diego FC), si está de acuerdo o no, pero la verdad que yo me pongo en manos de mi club y si se da la oportunidad bien y si no, a seguir

trabajando, mejorando, aquí la Liga sigue, voy a tener partidos todo este tiempo", dijo Lozano.

La posibilidad de contar con el "Chucky" solucionaría un problema a Javier Aguirre, ante lo parchada que podría estar la selección.