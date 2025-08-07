Chivas acaba con su maldición al ganar la Leagues Cup

El club Chivas acabó con su maldición. El Rebaño al fin pudo ganar un encuentro en la corta historia de la Leagues Cup.

El Guadalajara del argentino Gabriel Milito, que cada vez luce mejor, venció (2-1) al FC Cincinnati de la MLS en su último partido de esta edición.

Las Chivas llegaron eliminadas a este encuentro; sin embargo, tenían la obligación de ganar y poner así fin a una malaria que los aquejaba desde 2023, cuando empezó esta competencia de forma oficial.

Con goles de Efraín Álvarez (25') de penalti y Armando González en el segundo tiempo (57'), los rojiblancos se despidieron con triunfo y cinco puntos.

El cuadro estadounidense se acercó al minuto 67 con el tanto de Felipe Dávila, pero no les alcanzó, aunque en la recta final tuvo contra las cuerdas al cuadro mexicano.