Va el Chelsea a la final

La ley del ex acabó con la aventura de Fluminense en el Mundial de Clubes.

En su primer partido como titular con Chelsea, João Pedro firmó un doblete ante el equipo brasileño en el que inició su carrera profesional y el cuadro de la Liga Premier sentenció una victoria 2-0 que aseguró una final netamente europea en el Mundial de Clubes.

"No puedo poner excusas, tengo que ser profesional. Juego en el Chelsea, ellos me pagan por marcar goles", dijo João Pedro. "Hoy me alegré de marcar".

A la caza de un segundo título mundial, Chelsea se las verá el domingo contra el ganador del choque del miércoles entre el campeón europeo Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Fichado hace menos de una semana, João Pedro no ha tardado en estampar su huella con los Blues.

El primer gol fue precipitado por una pérdida de balón del atacante Germán Cano por la banda izquierda. Pedro Neto regateó a Ignacio y seguido colgó un balón al medio del área, donde el despeje del capitán Thiago Silva quedó a los pies de João Pedro. Desde unos 20 metros, el artillero de 23 años definió con un sublime derechazo al ángulo.

A los 56, João Pedro culminó un contragolpe tras superar a Ignacio en un mano a mano y desenfundar otro derechazo que remeció el travesaño antes de incrustarse dentro del arco.

Pedro Neto le despojó el balón al mediocampista uruguayo Facundo Bernal y prolongó hacia Cole Palmer.

El volante de Chelsea se sacó la marca de tres zagueros y cedió a su compañero argentino Enzo Fernández, quien cacheteó el balón hacia João Pedro.

Fluminense fue el tercer rival brasileño que Chelsea, reciente campeón de la Conference League de la UEFA, enfrentó en el torneo. Previamente derrotó a Palmeiras en cuartos y perdió 3-1 ante Flamengo en la fase de grupos.

La mala noticia para Chelsea fue la lesión en el tobillo que su centrocampista Moisés Caicedo sufrió en los descuentos del segundo tiempo.