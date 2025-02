Listos los Playoffs de la Champions

El sorteo entre los 16 equipos de clasificados a los Playoffs de la Champions League se realizó este viernes y dejó el enfrentamiento entre Manchester City contra Real Madrid como el platillo principal.

En los Octavos de Final ya esperan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, Lille y Aston Villa, quienes clasificaron directo al acabar la primera fase en los primeros ocho lugares.

Y los cruces por los últimos ocho boletos son los siguientes: Celtic FC vs. Bayern Múnich; Mónaco vs. Benfica; Stade Brestois vs. PSG; Brujas vs. Atalanta; Sporting Lisboa vs. Dortmund; Feyenord vs. Milán; Juventus vs. PSV; y Manchester City vs. Real Madrid.

Para la primera ronda eliminatoria de este nuevo formato del torneo, el destino quiso que Merengues y Citizens se encontrarán nuevamente en sus caminos como el duelo más atractivo.

Manchester City, que dirige Pep Guardiola, recibirá primero al Madrid que comanda Carlo Ancelotti en Inglaterra y cerrará la eliminatoria en el estadio Santiago Bernabéu.

Esta será la cuarta edición consecutiva en que ambos equipos se vean las caras en Europa.

En las semifinales del 2022 y cuartos de final del 2024 fueron los españoles los que se impusieron, mientras que los ingleses se llevaron el triunfo en las semifinales del 2023.