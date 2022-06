Cárcel si lucen banderas arcoíris en Qatar 2022

Lucir una bandera de arcoíris en Qatar, símbolo LGTBI+, es penado con cárcel, informó el portavoz del Mundial, Nasser Al-Khater.

"Quien luzca la bandera en la próxima Copa del Mundo de futbol será arrestado por 7 u 11 años.

"Estamos en un país islámico, se debe respetar nuestra religión, creencias y cultura", indicó.

Qatar es un país donde la homosexualidad es penada, pero anteriormente habían dicho que todos serían bienvenidos, aunque recordando que de preferencia no hubiera muestras de afecto entre personas del mismo sexo.

"Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo. Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: 'Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento''', dijo en abril el mayor general de la policía, Abdulaziz Abdullah Al Ansari.

"Reserven la habitación juntos, duerman juntos, esto es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. No vayamos más allá, los asuntos personales que podrían darse entre estas personas, ese es realmente el concepto. No podemos cambiar las leyes. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo".

Grandes críticas ha recibido la FIFA desde la elección de Qatar para el Mundial de 2022 por el tema de derechos humanos, y ahora incluso es tachado de hipócrita ya que porque el organismo luce la bandera arcoíris en sus cuentas de redes sociales.

El Mundial será del 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Con información de El Mundo