La vida y el futbol me deben una.- Alexis Vega

El título del Clausura 2025 saldaría la deuda que la vida y el futbol tienen con Alexis Vega, así lo consideró el propio capitán de los Diablos Rojos.

"Pienso con el momento, pienso con este sueño que tanto quiero. Yo creo que después de mucho tiempo, la vida y el futbol me deben una, espero que esta pueda ser, dejaré todo para que pueda llevar a mi equipo a levantar ese trofeo en casa", expresó Vega de cara al partido de ida contra el América.

En su regreso a casa, Alexis retomó su nivel futbolístico y el Clausura 2025 está siendo su mejor torneo, con 12 goles y 10 asistencias entre Fase Regular y Liguilla.

"Es algo que me pone la piel chinita recordar todos los momentos desde que tuve la oportunidad de poder representar a este gran club; tenía 15 años, viajaba yo solo de Ciudad de México hasta Toluca despertándome 4 de la mañana para poder llegar a entrenar y después regresar a casa", recordó.

"Es algo que valoro muchísimo, el esfuerzo que hice, el sacrificio, después agradecerle a Toluca que me dio la oportunidad de quedarme en casa a club, que me ayudó muchísimo".

Vega anhela levantar esa copa en su primer torneo como capitán del Toluca y entregársela al dueño del club, Valentín Diez.

"Contento por estar viviendo un momento así otra vez en mi carrera, he pasado por momentos muy complicados, pero he estado fuerte mentalmente, he tenido mucha paciencia", dijo.

"Yo creo que jugar una Final con el equipo de mis amores, el equipo donde crecí, donde me forjé como persona y futbolista es algo impresionante, y sería la cereza del pastel poder levantar ese trofeo en casa, con mi gente, con mi familia, y poderle dar al patrón esa estrella que tanto se merece".