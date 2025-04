Se despide 'Huevo' Lozano de Atlas

Oficialmente, Brian Lozano dejó de ser futbolista del Atlas.

Tras haber concluido el Clausura 2025 para los Rojinegros, el 'Huevo' Lozano se despidió de la afición tapatía luego de haber acordado, en común acuerdo, rescindir su contrato laboral el pasado 28 de marzo.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde dio el adiós a La Fiel.

"Hola Rojinegros, paso a despedirme de cada uno de ustedes. Como bien saben, tomamos la decisión de no seguir en el club. Hoy me despido con mucha tristeza y mucho dolor por lo sucedido, pero quiero que sepan que dejé hasta la última gota de sudor para poder recuperar y volver hacer lo que más amo que es jugar al futbol", escribió el futbolista uruguayo.

Brian Lozano disputó 30 partidos con el Atlas entre Liga MX y Concacaf Champions Cup, anotó 7 goles y brindó 2 asistencias. Uno de los tantos que marcó, ante América en el Clausura 2023, estuvo nominado al Premio Puskas de la FIFA, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del Club en estar dentro del Top10.

"Por último, de mi parte me voy con la total tranquilidad que dejé el alma en cada momento que me tocó defender esta camiseta, siendo buen compañero, buen profesional y respetando a cada momento la camiseta que tenía puesta.

"Al club lo hace la gente siempre. Gracias", añadió.

El Charrúa sufrió una fractura de rótula en la rodilla derecha lo dejó fuera de actividad desde el 7 de octubre de 2023, frente a Chivas en un Clásico Tapatío. Desde aquel entonces, no ha regresado a las canchas.

"Hijo, no me olvido que me pediste que querías que vuelva a jugar. Te prometí que voy a volver a las canchas y no tengas dudas que te voy a cumplir la promesa que te hice", prometió Brian a su hijo.