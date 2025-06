Bolivia liquida a Chile

Bolivia dio el tiro de gracia a Chile y lo dejó fuera del Mundial tras derrotarlo el martes 2-0 en la altura, donde quedó sentenciada una de las peores eliminatorias de la Roja, a dos fechas de la conclusión, mientras que los anfitriones tomaron oxígeno en busca del boleto de repechaje.

La victoria en los 4.150 metros del Alto, vecina de La Paz, permitió a Bolivia sumar 17 puntos y metió presión a Venezuela que con 18 luchaba más tarde por consolidarse en la zona de repesca, en una visita a Uruguay en Montevideo.

En la conferencia de prensa, el técnico argentino de la Roja, Ricardo Gareca, pareció anunciar su renuncia.

"No voy a contestar preguntas porque no tiene sentido, así que simplemente el motivo de esta conferencia era el agradecimiento más que nada a mi estadía, a nuestra estadía, por lo menos de parte de mi cuerpo técnico en representación de la selección chilena de fútbol", sentenció Gareca.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile no se había pronunciado al respecto.

"Tomamos una decisión con todo el cuerpo técnico, tuve una reunión en el vestuario con los dirigentes, con los directivos y después con toda la delegación y les comunicamos que queremos descomprimir la situación, que intentamos pelear hasta el final, todos, simplemente les manifestamos el agradecimiento... a todos, nos sentimos muy contenidos en nuestra estadía en Chile", manifestó Gareca. "Los resultados no nos acompañaron y siempre recibimos apoyo, me llevo una gran imagen... Lamentablemente Chile está en una situación que nadie hubiera deseado. También ha sido un golpe duro en mi carrera, me tocará levantarme".

Es la tercera vez consecutiva que Chile queda fuera del Mundial y con 10 puntos sigue en el fondo de la tabla, cada vez más lejos del nivel futbolístico de la llamada "generación dorada" que se coronó en dos ediciones consecutivas de la Copa América.

"Triste, me siento mal. Nunca viví esta situación. Pedirle perdón a la gente", lamentó el atacante chileno Alexis Sánchez. "Hay que seguir trabajando. El recambio ya está, la generación dorada está enterrada, sólo quedo yo".

Bolivia comenzó bien y se puso en ventaja a los 5 minutos con un gol de su mejor jugador Miguel Terceros tras un centro de Diego Medina que encontró mal parados a los centrales chilenos. El boliviano realizó un remate cruzado para vencer el portero Brayan Cortés.

A los 89, Cortés dejó escapar un remate de Terceros y Enzo Monteiro empujó la pelota al fondo.

Chile se mostró discreto, le costó salir con Sánchez casi huérfano en el ataque, pero fue progresando tras la expulsión del volante boliviano Luchas Chávez a los 18 minutos. Los chilenos no supieron capitalizar esa mejoría en un gol.

La expulsión del defensor chileno Francisco Sierralta a los 54 complicó la reacción de la Roja en el segundo tiempo. Con la mesa igualada Bolivia retomó el control y pudo liquidar ante un Chile que se refugió atrás buscando salir de contraataque, una apuesta difícil en la altura con el cansancio a cuestas.

Sobre el final, los visitantes bosquejaron una nueva reacción pero ya no les quedaba pierna para torcer la historia. La Roja no gana en La Paz desde 2012. Bolivia ganó en Santiago en esta eliminatoria.

Chile llegó al estadio de El Alto, a 4.150 metros, a jugar casi su última carta para salir del fondo de las posiciones tras caer en su casa 1-0 ante Argentina la semana pasada. La derrota cierra un ciclo para la Roja y ha definido aparentemente la suerte de Gareca.

Por la penúltima fecha, Bolivia visitará a Colombia y en la última recibirá a Brasil. Chile visitará a Brasil y después recibirá a Uruguay.

El partido se jugó en el estadio municipal de esta ciudad ante unos 15.000 espectadores con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.