El FC Barcelona armó su fiesta en el Estadi Johan Cruyff.

Con dobletes de Fermín López y Lamine Yamal, el cuadro culé goleó 5-0 al Como y se adjudicó el Trofeo Joan Gamper

El festín blaugrana lo comenzó Fermín al minuto 21 cuando entró por el centro y disparó con pierna zurda para mandar el balón pegado al poste.

El mismo Fermín puso el 2-0 al 35´, luego de una jugada de Lamine Yamal que se complicó dentro del área, pero el volante no dudó y prendió el balón por el centro para mandarlo al ángulo.

El dominio de los locales era abrumador y el equipo comandado por Cesc Fábregas poco pudo hacer a la ofensiva, concentrándose más en no protagonizar una goleada histórica.

Al 38´, Marcus Rashford desbordó por derecha y centró para que Raphina sellara el 3-0.

El doblete de Yamal se dio al 42´ y al 49´. El 5-0 lo selló con un disparo cruzado que hizo inútil la estirada del meta italiano Jean Butez.

En la primera parte, Rashford dejó ir una oportunidad clara de manera increíble, luego de quitarse a Butez y a una defensor y tener el arco completamente solo, pero el inglés mandó su disparo por fuera.







