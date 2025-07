Con él me callo.- Cóccaro sobre Messi

El delantero uruguayo del Atlas, Matías Cóccaro, dijo que Lionel Messi se disculpó con él luego de festejarle el gol del triunfo del Inter Miami en la cara, pero que no era necesario porque lo respeta,

"Cuando hicimos el 1-1 le arranco a decir a mis compañeros que vamos a buscar el segundo, Y cuando hacen el segundo gol ahí vino a festejar eufóricamente y nada, me tengo que callar. Después del partido me vino a pedir disculpas y obviamente habla de lo que es el tipo, lo ganó todo y con 38 años está impecable, y viene y me lo grita y te das cuenta que el loco quiere seguir ganando y obviamente no le puedo decir nada, es el mejor de la historia", dijo el atacante.

"Con el me calló, con ningún jugador. Con Leo no puedes decir nada, en ese sentido respeto, sacarte el sombrero y callarte".

Cóccaro, que también contó que se emocionó por jugar contra su ídolo Luis Suárez, agregó que Messi le mandó una playera.

"Leo me mandó la casaca por ese inconveniente. Un gesto enorme", contó, para luego mostrar el jersey que le mandó el argentino.

El Atlas debutó en la Leagues Cup perdiendo con el Inter Miami 2-1, juego donde los Zorros empataron al 80' y cayeron con un gol al 90+6', el cual fue validado tras una revisión en el VAR por posible fuera de lugar.

En redes sociales circula una foto donde se le ve al argentino abrazar al uruguayo, ambos entre risas.