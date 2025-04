Elimina Arsenal al Real Madrid

Se acabó el reinado del club blanco en la Champions League tras caer 2-1 contra el Arsenal en la vuelta de los cuartos de final para un global de 5-1.

Se habló hasta el cansancio de la remontada, del ADN de este equipo, de su grandeza, pero hubo un justo vencedor en el Santiago Bernabéu y ese fue el cuadro inglés.

Al 90+3´, Gabriel Martinelli venció a Thibaut Courtois en un mano a mano. En dos semanas el Madrid peleará por el título de la Copa del Rey en un mal momento futbolístico, ya que también se le complica el ganar LaLiga. El debate ahora se centra en si la gestión de Carlo Ancelotti está por terminar.

El Arsenal, por el contrario, jugará las semifinales de la Champions League contra el Paris Saint-Germain.

No hubo remontada. El club blanco no supo siquiera inquietar al portero David Raya. Su gol, el de Vinícius Júnior al 67´, se produjo tras una infantil distracción de William Saliba, quien no se percató de la llegada del brasileño y vio caer su arco, ya que el portero estaba alejado de su valla.