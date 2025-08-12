Miguel Herrera minimiza la rivalidad entre México y Argentina

Uno de los grandes verdugos de la Selección Mexicana son los actuales campeones del mundo. Tan sólo en los últimos cinco Mundiales, Argentina venció al Tri en tres de ellos, con dos eliminaciones incluidas. Sin embargo, Miguel Herrera, exentrenador del Tri, negó que exista una rivalidad real entre países.

En el canal de YouTube del creador de contenido argentino Rodrigo Rea, el 'Piojo' habló sobre distintos temas, como su paso por la Selección Mexicana, el Mundial de Brasil 2014 y por supuesto, la rivalidad entre las selecciones de Argentina y México, misma que tuvo su punto máximo en la previa del partido de fase de grupos en Qatar 2022. El entrevistador cuestionó al estratega azteca al respecto, pero Herrera aseguró que dicha rivalidad es inexistente y solamente se mantiene por el deseo de México de vencer a la albiceleste.

"La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Los mexicanos lo hemos hecho crecer porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial. Los mexicanos cuando los enfrentamos jugamos mejor porque contra esos equipos, los de abajo crecemos", respondió en primera instancia el 'Piojo'. Sin embargo, el actual entrenador de Costa Rica continuó: "cuando dicen que es una rivalidad... Es para México. Argentina ni nos voltea a ver, Argentina busca jugar bien y ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España... Compite con ese nivel de equipos, tampoco nos vamos a engañar".

Finalmente, destacó que la historia entre una selección y la otra es otro de los factores por los cuales no se podría considerar un clásico el choque entre mexicanos y argentinos.

"México sí quisiera que fuera un clásico, Argentina no tiene esa idea, ve para arriba y otros niveles. México sí porque aún no llega a esos niveles, estamos un escalón abajo porque no hemos logrado llegar ni siquiera a una semifinal", concluyó Herrera.