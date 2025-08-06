Cruz Azul busca redimirse en Leagues Cup 2025 con Ángel Sepúlveda como líder

Ángel Sepúlveda alza la voz en Cruz Azul

Ángel Sepúlveda no se anduvo con rodeos: "Tenemos un compromiso importante, que el día de mañana tenemos que saltar a ganar", soltó el delantero de la Máquina antes del duelo ante Colorado Rapids, el último de Cruz Azul en la Leagues Cup 2025. Eliminados ya del torneo, en la Noria saben que necesita cerrar con orgullo.

El goleador celeste reconoció que este certamen ha sido una herida constante para el equipo. En tres ediciones, Cruz Azul no ha podido ganar un solo partido en 90 minutos, una deuda deportiva que pesa. Sepúlveda asumió la responsabilidad de representar al grupo, luego de ser un líder dentro de la cancha.

"Vamos arrancando (la era Larcamón), sabemos que veníamos por tres partidos, no se dio como queríamos. Saber que somos profesionales con la misión de ganar y así será mañana con la responsabilidad para ganar el juego", comentó el jugador de Cruz Azul en rueda de prensa.

El rival será Colorado Rapids, equipo al que nunca han enfrentado, pero al que quieren vencer a toda costa. Para "El Cuate", este partido es más que un trámite: es una muestra de carácter. "La importancia de irnos con una victoria, despedirnos de la mejor manera. Creo que partido a partido tenemos que ir creciendo, mejorando. Como todos los juegos es una responsabilidad que tenemos, a eso nos dedicamos al final de cuentas. Esperando que sea un gran partido para seguir construyendo todos juntos".

Aunque la Leagues Cup se termina para ellos, el Apertura 2025 sigue su curso, y Cruz Azul quiere usar este partido como impulso. El plantel está consciente de que la imagen no se borra, pero sí se puede recomponer. Ganar ante Colorado sería más que cerrar con dignidad: sería un acto de reivindicación.

"Vamos partido a partido, vamos paso a paso, y bueno, a seguir mejorando cada día, que las expectativas y obviamente por lo que estamos apostando todos es por levantar esa esa liga. Esa liga queremos. Después veremos qué pasa. Tenemos otros torneos, pero vamos a ir paso a paso, trabajando con humildad y esperando que vengan cosas muy importantes para todo el equipo. Bueno, primero dios, poder lograrlas".

Finalmente, Ángel Sepúlveda, reconoce que vive un gran momento, al ser un líder, un motivador y el goleador de la Máquina, algo que lo ha catapultado a la Selección Mexicana. Un sueño para el originario de Michoacán es estar en el Mundial 2026.

"Imagínate, sentirte importante en un equipo como Cruz Azul, el ser mexicano, el poder disfrutar también estar en selección. Todo eso me llena de motivación. Tenemos a la vuelta de la esquina mundial, donde obviamente quiero pelearlo, quiero trabajarlo, quiero disfrutarlo, y bueno, si se llega a dar, bienvenido sea, sentenció.