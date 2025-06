Definen líder

En abril, cuando Javier Aguirre y Miguel Herrera supieron que cerrarían su fase de grupos en la Copa Oro enfrentándose, ambos imaginaron, precisamente, este escenario: un duelo final en busca del liderato de su sector.

Este domingo por la noche, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, México y Costa Rica, ya clasificados a la ronda de cuartos de final, buscarán el triunfo que los mantenga en la cima del Grupo A; ambos llegan con seis unidades.

Para el "Piojo" Herrera, un viejo conocido del futbol mexicano, el compromiso de mañana por la noche será especial, pero quiere doblegar a su amigo y compatriota, Javier Aguirre.

"Con el ´Vasco´ han sido pocos [los enfrentamientos], él ha dirigido casi siempre fuera del país; hoy se da una oportunidad, lo respeto mucho, tengo una gran relación, los dos nos vamos a brindar de la mejor forma", declaró Miguel.

Comparten el apellido Aguirre y se dicen primos, como muestra de afecto; sin embargo, durante 90 minutos la amistad se ocultará, porque hay un liderato en disputa. "Ya nos enfrentamos en clubes. Le tengo un gran aprecio y va a ser un emotivo reencuentro con Miguel, hace mucho no lo veo. Lo saludaré con cariño y el respeto que le tengo. Miguel nos dio enormes alegrías en 2014 y al ser mexicano conoce nuestra idea de forma de vida, nuestra idiosincrasia", declaró por su parte el "Vasco".

Miguel Herrera (Costa Rica) y Javier Aguirre (México) son de los contados técnicos mexicanos que han salido del país para buscar oportunidades en otras selecciones o clubes. Para el ´Vasco´ es lo ideal, ante la falta de oportunidades.

"Son circunstancias diversas las que se sufren o nos tocan. Yo no encontraba sitio, me fui a España y después de Pachuca y la Selección me buscó. Los mexicanos están capacitados, pero cada vez hay menos. Europa o Centroamérica son buenas opciones para salir", concluyó Aguirre.

MIGUEL HERRERA

´LO QUE QUIERO ES QUE GANE COSTA RICA´

Miguel "Piojo" Herrera encarará el partido ante la Selección Mexicana sin sentimentalismos, sabiendo que su único objetivo es que Costa Rica salga con la victoria. "Lo he dicho, los sentimientos serán mañana, hoy estamos concentrados en nosotros. Lo que quiero es que gane Costa Rica, hacer un partido perfecto y pasar en primer lugar. Lo demás es la esencia de uno. La gente de Costa Rica va con la idea de ganar", declaró el técnico mexicano antes de enfrentar al Tri en el banquillo tico. El "Piojo" dirigió al combinado tricolor entre el 2013 y el 2015, etapa en la que ganó la Copa Oro, pero su conocimiento del balompié mexicano podría no influir demasiado en el resultado del encuentro de este domingo en Las Vegas.