Alan Pulido ´Depende de nosotros´

Las Chivas se juegan la clasificación en el Clausura 2025 con poco margen de error en los partidos restantes.

El sábado cayeron 1-0 ante Cruz Azul, en un duelo que se disputó en el estadio Jalisco, tras el cambio de sede por el veto al estadio Akron.

El delantero tamaulipeco Alan Pulido charló sobre los cambios en la directiva y cuerpo técnico con la disolución del Comité Técnico Deportivo del club rojiblanco.

- ¿Cómo asimilar las complicaciones en la Liga, un cambio de DT y la eliminación de un torneo en tan poco tiempo?

"Por la presión que tiene este equipo, creo que hay cambios constantemente y todo es un proceso. Nosotros como jugadores siempre queremos lo mejor y queremos ganar, pero hay veces que también pasan cosas y tenemos que aceptarlas y darle vuelta a la página. Yo veo a mis compañeros con la mentalidad de querer mejorar, con las ganas, con el deseo, y ahora que llegó Gerardo Espinoza y su cuerpo técnico se ha trabajado bien, hemos mejorado; si bien faltan muchas cosas por mejorar, hemos dado pasos importantes y veo un equipo muy unido.

Otra vez regresó a esa armonía que antes, cuando yo estaba, se sentía y eso es bueno, falta también que nos acompañen los triunfos dentro de los partidos, pero eso poco a poco se va a dar".

- ¿Qué te generó perder la serie contra América?

"Fue un golpe doloroso, primero por como nos habíamos enfrentado los primeros dos partidos: el primero se gana, luego el de Liga se hace también un buen partido, por ahí un empate, pero yo creo que teníamos nosotros la ilusión, la esperanza de poder pasar, de avanzar a la siguiente fase; no era lo que esperábamos, pero siento que fue un tema también de actitud, un tema por ahí que no merecíamos esa derrota y que al final nos duele.

A mí en lo personal me duele también demasiado porque es el equipo rival de nosotros, pero también entiendo que tienen un gran plantel, que ya tienen 3-4 años teniendo una misma base con un técnico, hay muchas formas que se pueden entender. Nosotros estuvimos muy dolidos y tratamos de reponernos rápidamente porque no podemos tampoco quedarnos ahí y lamentarnos todo el tiempo, tenemos que rápido cambiar el chip y enfrentar los partidos que vienen, queda la Liga MX aún, queremos ganarlos, queremos estar ahí porque queremos siempre ver a Chivas en los primeros lugares".

- ¿Cómo afrontar los partidos que restan?

"Como finales, esa es la palabra, tenemos que salir con todo. Ya no podemos escatimar nada, son partidos que tenemos que ganarlos sí o sí y que solo depende de nosotros para poder estar ahí en la clasificación para el tema de la Liguilla. Hay que dejar todo y ahora ir paso a paso también".

- ¿Por qué es tan difícil triunfar en Chivas?

Primero, por la historia que tiene el club, que es para mí el más grande en México, que tiene mucho peso, que se habla todo lo mediático. La ciudad también un tema que hay mucha distracción, muchas cosas que lo hacen complejo, pero yo al final siempre me enfoqué, me motivé y lo usé como una oportunidad para poder ser exitoso en la vida y en lugar de verlo como un fracaso cuando las cosas no iban a salir bien, lo volteé de una manera muy distinta y lo trabajé y lo ilusioné, y gracias a Dios se me dio. Ahora lo que queda es el presente y tengo la oportunidad de otra vez salir campeón con el equipo y estoy buscándolo, trabajándolo junto con mis compañeros para que otra vez se pueda dar ese campeonato que tanto queremos".

- ¿Qué les falta para lograr ese campeonato?

Al final para tener éxito en la vida se requiere tiempo, se requiere trabajo, pero creo que están personas adecuadas y jugadores también importantes de jerarquía, con gran experiencia y jóvenes que también vienen haciéndolo muy bien y ojalá y se nos pueda dar pronto eso que buscamos. Vamos paso a paso, sabemos que no es fácil, el hecho también de ser puro mexicano, es distinto, pero lo hace especial y también muy diferente. Aquí los títulos saben muy distintos y diferentes por el tema de que son puros mexicanos. Tenemos que salir con esa mentalidad y esas ganas de querer siempre más. Ojalá se pueda dar y se pueda repetir ahora en esta nueva etapa mía.

EN EL ACTUAL CLAUSURA 2025

´EL CHICHARITO Y YO TENEMOS GRAN RESPONSABILIDAD´

Por su condición de jugador experimentado y por su historia en el club, Alan Pulido asume que tanto él como Javier "Chicharito" Hernández tienen una gran responsabilidad en Chivas. En el actual Clausura 2025, el Guadalajara tiene en ambos delanteros a sus últimos campeones de goleo en la Liga MX. "Chicharito" en 2010 y Pulido en 2019. "Nos ha tocado jugar poco juntos dentro del campo, pero creo que siempre el apoyo y siempre esa bonita relación está. También esa competencia sana que hay veces que le ha tocado jugar a él, hay veces que me ha tocado jugar a mí y es parte del futbol el hecho de estar aquí con Javier, que es un referente del club y tanto yo también que quedé campeón acá, que logré cosas importantes", comentó Alan Pulido. El tamaulipeco tiene 2 goles en 6 partidos, mientras que "Chicharito" registra 1 tanto en 8 juegos disputados.