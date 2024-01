Miguel Herrera acepta que se equivocó al golpear a Martinoli

Tras la bochornosa acción, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de despedir al Piojo, quien venía de ganar la Copa Oro 2015 con el Tricolor.

Recientemente, Toño de Valdés compartió un fragmento de la entrevista que le concedió el estratega mexicano donde reconoció que se equivocó y que "no lo volvería a hacer porque representó un ejemplo para jóvenes y niños".

"Sí me arrepiento por la posición en la que estaba y porque son las decisiones que no debes de tomar. Intenté por todos lados arreglarlo desde mucho antes y no se pudo".