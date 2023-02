Gerard Piqué no felicitó a Lionel Messi tras ganar la Copa del Mundo

Al dar los motivos por los cuales no se acercó a Lionel por el título de la Albiceleste, destacó que necesitaba alejarse del mundo del futbol tras su retiro como profesional.

"La verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba alejarme".