Kylian Mbappé acaba decepcionado de Euro

Múnich, Alemania

Incluso, sin utilizar la máscara, Kylian Mbappé fue opacado por un chico prodigio de 16 años.

Mbappé se quitó la máscara ortopédica que restringía su visión y que había estado usando desde que se fracturó la nariz en el partido inaugural de Francia, pero Les Bleus cayeron 2-1 ante España el martes en las semifinales, y Lamine Yamal se convirtió en el goleador más joven en la historia del Campeonato Europeo.

Yamal va camino a la final de la Euro 2024 el domingo – un día después de que cumpla 17 años– mientras Mbappé estará de vacaciones antes de unirse a su nuevo equipo, el Real Madrid.

"Tuve como objetivo ser campeón de Europa, tuve la meta de realizar una buena Eurocopa – No he hecho una ni la otra", dijo Mbappé.

"Es decepcionante, nos toca irnos de vacaciones. Descansaré bien, pienso que necesito eso para regresar fresco y tener realmente una muy buena preparación de pretemporada".

El director técnico de la selección nacional de Francia, Didier Deschamps dijo el lunes que Mbappé debía utilizar la máscara "durante semanas o quizá meses", por lo que hubo una sorpresa cuando saltó al terreno de juego en Múnich sin ese dispositivo ortopédico que le ha incomodado mucho.

"Estaba harto, no podía ver bien con ella", dijo Mbappé. "Hablé con el doctor para ver y me dijo que tomara la decisión como un hombre y no me arrepiento".

La Euro 2024 apenas había resultado según lo planeado para Mbappé y Francia antes del partido del martes – ningún jugador había marcado en juego abierto y sus tres goles provinieron de un solitario penalti de Mbappé y dos autogoles.

Mbappé tuvo un total de 23 remates en Alemania. Solo Deco con 24 en el 2004 intentó más tiros que no fueran de penal sin anotar.

Mbappé, de 25 años describió la experiencia de utilizar la máscara como un "error absoluto", y el removerla pareció tener un efecto inmediato. Aportó una asistencia en el primer gol de Francia a los nueve minutos con un balón servido hacia el segundo palo para la definición de cabeza de Randal Kolo Muani.

La superestrella francesa debió anotar frente a su afición que estaba en las graderías detrás del arco y enviar el partido al tiempo extra cuando encontró espacio por izquierda, generado por Bradley Barcola con cuatro minutos por jugar.

"Creo que debí haber anotado, o al menos rematar a puerta", dijo. "Se fue arriba y esa es la dura realidad del fútbol".