Miguel Layún habla sobre cómo llegó a la Kings League Américas

CIUDAD DE MÉXICO

Los organizadores les pidieron que solo uno de ellos podía tener equipo en solitario, así que "Chicharito" se quedó con Olimpo United, mientras que al jugador del Club América, le dieron la presidencia.

La anécdota de este suceso ha generado muchas risas y controversias. En una instancia, en el canal de Twitch del presidente de la Kings League Américas, se mencionó que Hernández le daba largas a Layún y cuando al fin estaba por pasar, recibió la llamada de Oriol y Piqué y el resto es historia.

"(Javier Hernández) Es una persona a la que le tengo un amor muy grande por lo que hemos vivido y por la amistad tan sana y tan sensata que se formó. En realidad, lo que sucedió fue que estaba la posibilidad de ser parte de la Kings League Santander de otra forma. Yo había estado buscando la manera de tener un equipo, primero propio y después Javi me invita al Olimpo United cuando le dan a él la plaza y me dice 'hermano solamente van a dar una plaza para un presidente que sea futbolista profesional' y pues bueno era de esperarse que se la dieran a él porque él estuvo desde el inicio de la Kings League Infojobs con por el equipo de Porcinos FC de Ibai Llanos", explicó a EL UNIVERSAL DEPORTES.





Y agregó: "La verdad es que me generó muchísima ilusión. O sea, si estaba yo muy ilusionado con poder hacer este proyecto con Javier, pero cuando llega la llamada de Oriol Queril y de Gerard Piqué para proponerme ser el presidente de la liga le dije, hablé con Javier... Lo entendió perfectamente y ha sido una dinámica que me da mucha risa porque ha servido para tener ahí polémica entre los dos que somos bastante, bastante 'castrosos' uno con el otro y nos hemos divertido con esa anécdota".

Miguel Layún aseveró que este tipo de retos en su vida, le agradan, para seguir teniendo ilusiones y metas a un corto, mediano y largo plazo en su vida profesional.

"Al final me generó una ilusión diferente. Me explico. Era algo como que me iba a obligar a mí a retarme en cosas nuevas, porque si bien nunca tenía un equipo de fútbol, la verdad es que es algo mucho más pues digamos típico para nosotros el conocer el cómo se gestiona un club, el cómo puedes monetizarlo, cómo puedes darle una estructura sólida, conocemos las entrañas de los equipos de fútbol. Sin embargo, es algo completamente nuevo para mí el tema de presidir una liga y eso fue lo que me movió a mí y ya hablando te digo muy transparente con ustedes el tener ese reto", concluyó.