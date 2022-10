Se imponen Guardianes en 10 innings a los Yanquis

Nueva York, E.U.

El dominicano Óscar González produjo la carrera de la ventaja con un sencillo, el segundo hit afortunado de Cleveland en el décimo inning, y los Guardianes se sobrepusieron a un déficit de dos anotaciones para imponerse el viernes 4-2 a los Yanquis de Nueva York.

Con ello, igualaron la serie divisional de la Liga Americana a una victoria por equipo. Nada mal para un equipo que sólo conectó un extrabase en el inning decisivo, un doble de Josh Naylor.

"No es una manera fácil de ganar, pero ello no quiere decir que no sea posible", destacó el manager de Cleveland, Terry Francona.

Otro dominicano, José Ramírez, inauguró el décimo capítulo ante Jameson Taillon con un globito que cayó justo frente al jardinero izquierdo venezolano Oswaldo Cabrera para un doble.

Ramírez apretó el paso y se deslizó de cabeza en la tercera base, luego que el antesalista Josh Donaldson hizo un tiro desviado a la intermedia para un error.

González, cuyo cuadrangular en la 15ta entrada del encuentro del sábado anterior completó la barrida sobre Tampa Bay en la serie de comodines, logró esta vez un batazo corto al jardín derecho ante Taillon, quien apareció por primera vez como relevista, tras 143 aperturas en las mayores.

Cleveland, 29o. entre los 30 clubes de las mayores en jonrones durante la campaña regular, volvió a mostrar que los grandes batazos no es la única manera de ganar.

"Simplemente buscamos una forma de embasarnos", dijo Naylor. "Ya sea con un batazo corto pero colocado, un sencillo potente, un doble, lo que sea. Nos esforzamos para que las cosas ocurran en el terreno y para presionar a la defensiva contraria".

El dominicano Emmanuel Clase retiró a Kyle Higashioka con una línea a Ramírez para sacar el último out del octavo capítulo, luego que James Karinchak llenó las bases con boletos.

Clase se llevó el triunfo con una labor de dos innings y un tercio. Se combinó con Trevor Stephan y Karinchak para cubrir un relevo de cuatro entradas y un tercio con un solo hit.

"Me dieron la confianza y supe responder... Mantuve la misma mentalidad, me acordé cuando fui abridor en las menores", comentó Clase. "Es lo mismo, solo que es un juego más importante, con algo más de intensidad".

Así, Cleveland cortó una racha de seis derrotas ante los Yanquis en duelos de postemporada.

Los relevistas de los Guardianes han lanzado 17 capítulos y dos tercios en estos playoffs.

La serie se muda a Cleveland, donde el tercer juego se disputará este sábado. No habrá descanso en vista de que el juego del jueves se pospuso al viernes por la lluvia.

"Hay buena rotación de abridores y un gran bullpen. Ellos tienen un repertorio muy complicado", reconoció Aaron Judge, toletero de Nueva York, quien se fue de 5-0 con cuatro ponches.

En la serie, ha conectado de 8-0 con siete ponches y un boleto. Y en tres series de playoffs ante Cleveland, se ha ido de 37-2 con 27 ponches, incluidos los cuatro juegos de playoffs en los que se ha llevado cuatro ponches.