¿Dónde quedan los Yankees?

Los Yankees, a diferencia de Dodgers, si cuentan con campeonatos consecutivos, los más recientes en 1998, 1999 y 2000.

Sin embargo, las bajas por contrato o lesiones de los jugadores harán sufrir a los Bombardeos del Bronx en los primeros meses del calendario.

“No recuerdo la última vez que los Yankees tuvieron tantas interrogantes. Si comenzamos por el lado ofensivo, se va Juan Soto, ¿quién va a llenar la vacante dejada por Juan Soto? Va a ser un combinado de Cody Bellinger con Paul Goldschmidt.

“Pero además de eso, sabemos que Gerrit Cole no va esta temporada. No esperan al dominicano Luis Gil hasta mayo o junio. Entonces, si te pones a ver uno por uno posición por posición, creo que los Yankees no la van a pasar muy bien al inicio de la temporada. Yo no estoy diciendo que no van a llegar lejos, pero yo no los tengo como favoritos en la División Este de la Liga Americana”, aseguró Ernesto Jerez, analista de beisbol en ESPN.

LAS SORPRESAS

En medio de las grandes franquicias, hay algunos equipos se reforzaron sin llamar la atención, pero que pueden demostrar su potencial en el campo, como Athletics de Oakland, Phillis de Philadelphia, Tigers de Detroit y Dbacks de Arizona.

“Los Atléticos de Oakland tienen una cantidad de muchachos jóvenes. Tienen a gente de poder que estuvo ahí cerca de Aaron Judge en cuadrangulares, tienen buen pitcheo”, comentó el especialista Luis Alfredo Álvarez.

“Diamondbacks no tuvieron a un jugador más allá de Eugenio Suárez, que logró ver acción en 150 partidos. Se hicieron de los servicios de Corbin Burns, quien cuando está bien, es uno de los mejores lanzadores que tiene todo el beisbol”, agregó el comentarista Ernesto Jerez.