Bellozo aprovecha la oportunidad en MLB

Con el brazo derecho caliente todavía y la emoción latente por su extraordinario debut contra los Royals de Kansas City, el pitcher mexicano, Valente Bellozo, compartió sus primeras impresiones luego de llegar a las Grandes Ligas.

El nacido en Mexicali, quien se convirtió en el pelotero mexicano número 148 en jugar en el mejor beisbol del planeta, destacó la forma en la que se le abrió la puerta para cumplir su gran sueño.

"Han sido horas increíbles. Me llamaron el lunes y me dijeron que viajara a Kansas City, que podría abrir el miércoles. Sé que hay muchas lesiones en el equipo, pero era aprovechar la oportunidad y gracias a Dios se me dio, eso es lo importante", comentó el chico de 24 años de edad, quien el miércoles tuvo una gran labor en el centro del diamante al trabajar durante cinco entradas en las que no le hicieron carreras, permitió dos imparables e hizo abanicar a un par de adversarios.

El joven lanzador de los Marlins de Miami, quien logró mantener al margen a la ofensiva rival, reveló que sintió nervios en el montículo, pero logró estar enfocado en su objetivo.