Trevor Bauer es dueño del infierno

Ciudad de México

Lo más difícil fue traerlo¨. JORGE DEL VALLE GERENTE DEPORTIVO DE LOS DIABLOS ROJOS DE MÉXICO

Sobre la loma del estadio Alfredo Harp Helú, el furor se hace presente con el primer pitcher ganador del Cy Young, que viste los colores de los Diablos Rojos, Trevor Bauer.

El lanzador estadounidense, de 33 años, cumplió su primer mes con el equipo infernal y lo está celebrando con el liderato de efectividad (1.50) y de ponches (74) de toda la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

"Me he divertido mucho, lo estoy disfrutando. No he jugado contra todos los equipos, entonces no puedo medir el nivel en general de la Liga; tenemos un equipo talentoso y son buenos muchachos. Lidié un poco con la altura y aprender español, pero ha sido genial", comentó Bauer, quien se declaró fan de los tacos y que la cultura en México es muy expresiva, además de que describe al país como hermoso.

"Los fanáticos están más metidos, gritan, aplauden, cantan la música del estadio, todo eso", aseguró el lanzador diestro que jugó el la MLB para equipos como Dodgers, Phillies y Reds.

Tras conseguir su tercera victoria de la temporada ante Guerreros de Oaxaca el 4 de mayo, Diablos anunció un acuerdo para que Bauer permanezca un mes más con el equipo capitalino.

"La organización me hizo sentir bienvenido y me facilitaron el poder aclimatarme y ser parte del equipo. Me he divertido mucho que es lo principal y el estadio es muy bonito, además de que disfruto a los fanáticos", dijo Bauer.

En un futuro, Trevor no cierra las puertas a quedarse un año completo en México, pero tiene muy claro el seguir buscando regresar a las Grandes Ligas.

"Estoy intentando volver a la MLB, es una especie de meta. No hay ninguna razón por la que no pueda lanzar ahí ahora. Sí consideraría quedarme aquí el año completo, me gusta ganar, incluso tener la oportunidad de ser campeón", afirmó el originario de Los Ángeles, California.

Asimismo, comentó que sería un honor estar presente en el Juego de Estrellas de la LMB del próximo 25 de mayo en Veracruz, ya que él tuvo la experiencia de formar parte de ese evento en Estados Unidos y en Japón.

Trevor Bauer buscará hoy su quinto triunfo a las 19:00 horas en su sexta apertura del año ante los vigentes campeones, Pericos de Puebla.

LA CLAVE DEL ÉXITO

Desde su arribo a la Liga Mexicana de Beisbol, Trevor Bauer se ha vuelto un auténtico rey del chocolate en la lomita de los Diablos Rojos del México.

Pero, antes de eso, el estadounidense tuvo que acostumbrarse a la altura de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

Durante ese proceso de aclimatación, Bauer lidió con problemas físicos y deshidratación que casi lo dejan fuera de su debut ante los Tigres de Quintana Roo, el 15 de abril.

"En la primera salida que tuve aquí yo no había lanzado en tres semanas y mi comando (o recorrido de la bola dentro del tiempo y espacio) era terrible", comentó Bauer.

"No cambié mucho mi mecánica de pitcheo al recuperar el comando, sólo saber en qué momento usar un lanzamiento, ya que la pelota se mueve mucho, las rectas suelen batearse de foul. A final de cuentas, tengo que hacer que el bateador abanique y observo mucho su reacción ante mis pitcheos".

Para Trevor, las redes sociales son una herramienta importante, ya que una de sus pasiones es hacer crecer el beisbol y es uno de los peloteros más activos en la creación de contenido.

"Tener el beisbol en redes sociales es importante; una de mis pasiones es hacer crecer el juego a través de las generaciones y las nuevas generaciones usan las redes. No muchos jugadores las usan", dijo.

"Los Diablos hacen un gran trabajo en redes, así como algunos equipos de LMB, pero también que los niños se den una idea de lo que es ser liga mayorista o que tomen tips para su carrera en el beisbol".