Randy Arozarena responde a Will Smith tras negarle el saludo

CIUDAD DE MÉXICO

"Jugué en Triple A con él y me dio gusto verlo. Lo saludé y me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Seguí adelante y le di dos dobles", explicó "El Mariachi" en el Chase Field.

Arozarena tuvo una soberbia actuación en Phoenix, Arizona. Junto al inicialista, Joey Meneses, fueron los encargados de comandar el histórico triunfo tricolor ante los Estados Unidos.

¿Qué fue lo que pasó entre Arozarena y Smith?

El polémico episodio se dio durante el primer turno al bat de Randy Arozarena. "El Mariachi" saludó al umpire y después se dirigió con el receptor Will Smith, pero éste se negó a chocar el puño.

Arozarena esperó que lo saludara, pero al ver la negativa de Smith, se preparó con su bat para iniciar su gran actuación ante la Selección de Estados Unidos.

Randy Arozarena, el cubano que juega para México

Desde 2022, Randy Arozarena declaró abiertamente su deseo por representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol. Apoyado por las autoridades y hasta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió su objetivo.

"Para mí representar a México es un orgullo porque cuando salí de Cuba ellos me recibieron con los brazos abiertos. Siempre dije que quería representar a México en un Clásico Mundial", declaró Randy previo al debut de la Selección Mexicana en la justa.