Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán se enfrentan en el Juego 3 del playoff

Los Diablos Rojos del México reanudarán el primer playoff de la Zona Sur frente a los Leones de Yucatán en el estadio Kukulcán de la ciudad de Mérida este martes por la noche. El conjunto escarlata llega con dos juegos de ventaja en la serie y está a un par de triunfos de barrer a los melenudos.

Para el juego 3 de la serie los escarlatas enviarán al montículo al estadounidense Justin Courtney (5.23 ERA), mientras que Leones saltará al campo con Yoanner Negrín (4.43 ERA) como su lanzador abridor.

El México buscará repetir lo logrado en 2024 cuando barrió a Yucatán en Postemporada para así ir, de a poco, acabando con el dominio que tenían los melenudos sobre los capitalinos.

Desde 2019 que los Diablos Rojos del México pasaron a formar parte de la Zona Sur habían sufrido a la hora de medirse a los Leones de Yucatán, quienes los han eliminado en tres de las cuatro series de Postemporada que acumulan ambas organizaciones.

El problema que ha enfrentado el equipo de Mérida es el relevo tardío. Grandes rallies en la séptima y octava entrada le ha costado a Yucatán la desventaja de dos juegos.

¿En dónde y a qué hora ver en vivo el tercer juego de la serie entre Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México este martes 12 de agosto?

El tercer duelo de la Postemporada para los Diablos Rojos del México en 2025 será transmitido por señal privada, además de servicio de streaming.

Diablos Rojos del México vs Leones de Yucatán (Juego 3)

· Fecha: Martes 12 de agosto

· Hora: 19:30 horas (centro de México)

· Transmisión: ESPN, Disney++ y MLB.TV