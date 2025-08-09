Shohei Ohtani reparte brillo

Shohei Ohtani es un imán deportivo y económico para los Dodgers de Los Ángeles y las Grandes Ligas.

En diciembre de 2023, el japonés firmó el contrato más abultado en la historia del deporte, por 10 temporadas y 700 millones de dólares, convirtiéndose en el gran atractivo de la novena californiana por su doble función como lanzador y bateador designado.

La inversión que realizaron los Dodgers, uno de los equipos más populares de la MLB, estuvo perfectamente calculada porque en el nipón ven una fuente de ingresos que proviene de las entradas al estadio, los patrocinadores que está atrayendo, la venta de mercancía oficial.

La popularidad de Shoei permitió que sus ganancias por patrocinios pasaran de 65 millones de dólares en 2024 a 100 millones este año... y eso que el peloteros no acepta cualquier alianza.

Impacta en Japón

Pero tener un jugador espectacular no sólo tiene un efecto entre los aficionados estadounidenses.

Un estudio publicado por la Universidad de Kansai, en Osaka, cuantificó el impacto económico que que generó Ohtani desde su natal Japón -incluyendo factores como el gasto que hicieron los fans que viajaron a Estados Unidos a verlo jugar así como la publicidad con la imagen del jugador- y determinó que superó los 342 millones de dólares en 2023, cuando estaba con Angels de Los Ángeles.

Esa cifra ascendió a más de 500 millones de dólares en 2024, cuando "Shotime" pasó a los Dodgers y terminó la campaña coronándose en la Serie Mundial.

"Todo tiene que ver con el equipo. Si bien no se mudó muy lejos, porque Anaheim y Los Ángeles prácticamente son colindantes, el hecho de estar en un equipo mucho más mediático como los Dodgers sí tiene peso.

"Antes de la llegada de Otani, los Dodgers también vendían mucho merchandising en otras partes del mundo, al igual que Yankees, porque son equipos tradicionales y siempre han estado luchando por campeonatos", explicó Francisco San José, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

Este furor que causa en ambas naciones poco a poco se está extendiendo.

"En Japón, Shohei es un ídolo y es muy seguido, no sólo por los aficionados, sino por los medios de comunicación y eso también ha catapultado el desarrollo y la venta.

"De igual forma ha aprovechado muy bien las redes sociales; videos y tener acceso a mucha más información que antes, pues era mucho más complicado, incluso la propia señal de las transmisiones que están llegando a muchos países", señaló San José.



