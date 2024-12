Por: Agencia AP

Noviembre 23, 2024 - 09:15 a.m.

Nueva York, EU

Shohei Ohani sigue rompiendo récords, pese a que la temporada terminó ya.

El astro de los Dodgers de Los Ángeles, el japonés Shohei Ohani, sumó a su colección un tercer premio al Jugador Más Valioso —su primero en la Liga Nacional—, al ser elegido el jueves de manera unánime por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, ganó el premio de la Liga Americana por segunda vez, también de manera unánime.

Ohtani se convirtió el año pasado en el primer jugador en ser elegido de manera unánime como el Más Valioso por segunda vez. Ganó el premio de la Liga Americana en 2021 y 2023 como un pelotero tan brillante en el montículo como en la caja de bateo con los Angelinos de Los Ángeles y terminó segundo respecto de Judge en la votación de 2022.

No lanzó en 2024 después de una cirugía de codo y firmó un contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers el pasado diciembre. Ohtani se convirtió en el primer jugador en alcanzar 50 jonrones y 50 robos de base en una misma temporada y luego ayudó a que los Dodgers vencieran a los Yankees en la Serie Mundial.

"El hecho de saber que no iba a lanzar esta temporada simplemente me hizo concentrarme más en mi juego ofensivo y afortunadamente pude producir y obtener este premio", dijo Ohtani.

Ohtani estaba sentado en un sofá rojo con su esposa y su perro Decoy mientras su compañero de equipo Clayton Kershaw anunciaba el premio en MLB Network. El spaniel holandés saltó inmediatamente.

Ohtani recibió los 30 votos de primer lugar y 420 puntos. El campocorto boricua de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, quedó en segundo sitio con 263 unidades y el intermedista dominicano de Arizona, Ketel Marte, fue tercero con 229.

Judge fue elegido de manera unánime por primera vez. El campocorto de Kansas City, Bobby Witt Jr., obtuvo los 30 votos de segundo lugar para sumar 270 puntos, y el jardinero de los Yankees, Juan Soto, fue tercero con 21 votos de tercer lugar y 229 unidades.

Ohtani bateó para .310, robó 59 bases y lideró la Nacional con 54 jonrones y 130 carreras impulsadas exclusivamente como bateador designado, convirtiéndose en el primer jugador en la historia con 50 vuelacercas y 50 hurtos o más en una misma campaña.

Un momento destacado de la temporada llegó en el verano. Con la pelota en el hocico, Decoy participó en la ceremonia del primer lanzamiento en el Dodger Stadium antes de un juego del 28 de agosto contra Baltimore.

"El juego que más nervios me dio, donde más nervioso estuve, fue cuando tuvimos ese lanzamiento de Decoy", dijo.

Ohtani jugó los últimos tres duelos de la Serie Mundial con un labrum desgarrado en el hombro izquierdo. Aún no se recuperaba de la cirugía de codo derecho en septiembre de 2023, cuando se sometió a otra operación el 5 de noviembre para reparar el hombro.

Ha estado trabajando en la amplitud de movimiento y comenzó el jueves con trabajo en el abdomen y las piernas.

"El objetivo es estar listo para el día inaugural y eso incluye batear y lanzar", dijo Ohtani. "Pero estamos tomándonos nuestro tiempo".

Cuando Ohtani reanude los lanzamientos, ¿podría ganar el premio al Más Valioso y el Cy Young en el mismo año?

"Eso obviamente sería genial, pero ahora mismo mi objetivo es simplemente volver a estar saludable, volver más fuerte, volver al montículo y mostrarle a todos lo que puedo hacer", dijo Ohtani.

Nunca antes había ocurrido que el premio al Más Valioso se entregara a un pelotero que se desempeñó primordialmente como bateador designado y que no apareció a la defensiva en un solo inning.

Su temporada comenzó con la revelación de que su intérprete y amigo de mucho tiempo, Ippei Mizuhara, había robado casi 17 millones de dólares al astro para financiar el juego.

El japonés Ohtani es el duodécimo pelotero con tres o más galardones de este tipo, uniéndose a Barry Bonds (siete), así como a Jimmie Foxx, Joe DiMaggio, Stan Musial, Roy Campanella, Yogi Berra, Mickey Mantle, Mike Schmidt, Alex Rodríguez, Albert Pujols y Mike Trout (tres cada uno).

La votación se llevó a cabo antes de la postemporada.

"En perspectiva, creo que ahora todos querrán vencernos", dijo Ohtani. "Y muchos esperan que incluso hagamos más".

Judge lideró las Grandes Ligas con 58 jonrones, 144 carreras impulsadas y 133 bases por bolas. Bateó para .322. Witt encabezó las mayores con un promedio de .332, conectando 32 cuadrangulares con 31 robos y 109 carreras impulsadas. Soto bateó para .288 con 41 bambinazos y 109 producidas.

En 2022, cuando Judge ganó su primer premio al Más Valioso, recibió 28 votos de primer lugar mientras que Ohtani obtuvo los otros dos. Judge había hablado sobre el premio al Más Valioso con Bryce Harper de Filadelfia, ganador del trofeo en la Liga Nacional en 2015 y 2021.

"Le estaba diciendo, ´hombre, voy a tratar de alcanzarte con estos MVPs´", recordó Judge. "Él confió en mantenerse un par por delante de mí, lo que creo que hará".

Judge bateaba .207 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas hasta abril. Alcanzó al final un promedio de .352 con 52 bambinazos y 126 carreras impulsadas en 127 juegos.

"Marzo y abril no fueron mis amigos este año", dijo Judge. "Solo seguí trabajando y las cosas iban a cambiar. No puedes lamentarte. No puedes sentir lástima por ti mismo. Especialmente en Nueva York, nadie va a sentir lástima por ti. Así que sólo tienes que salir y lograr los números".