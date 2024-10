Serie Mundial: Disputará Ohtani el tercero

NUEVA YORK, NY

Shohei Ohtani jugará con los Dodgers de Los Ángeles en el tercer duelo de la Serie Mundial en el Yankee Stadium el lunes a pesar de que sufrió una dislocación parcial del hombro izquierdo.

Ohtani se lesionó al deslizarse en la segunda base al intentar un robo durante la séptima entrada de la victoria del sábado 4-2 en el segundo encuentro ante los Yankees en Los Ángeles.

"Simplemente no lo veo no jugando en el tercer partido", dijo Roberts antes de la práctica en el Yankee Stadium. "Si él se siente lo suficientemente bien para jugar, entonces no veo razón para que no esté ahí".

El japonés no viajó con el resto del equipo a Nueva York para someterse a más estudios. Hizo el viaje en un vuelo por separado.

"En cuanto a los resultados, tenemos a los doctores apurados por todos lados. No los tengo", aseguró Roberts. "Esto es más yo escuchando a mi personal de entrenamiento, Shohei se sintió bien esta mañana, tiene rango de movimiento y fuerza".

Ohtani debía llegar al parque a tiempo para el entrenamiento programado a las 6 p.m., tiempo del Este. Roberts indicó que el japonés realizó un batazo en seco desde la lesión e iba a hacer disparos desde el tee y práctica de bateo en la caja.